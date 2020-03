Santa Marina: Emergenza Covid-19, appello ai Sindaci

Dal Sindaco del Comune di Santa Marina Giovanni Fortunato, un appello per l’emergenza Covid-19, inviato ai Sindaci dei Comuni del Golfo di Policastro Distretto Sapri – Camerota, ai Sindaci dei capoluoghi di provincia, ai Sindaci dei capoluoghi di regione, al Presidente Giuseppe Conte, al Presidente Vincenzo De Luca e all’ANCI.

L’ appello ai Sindaci:

Premesso che un’evoluzione imprevista ed imprevedibile dell’attuale situazione epidemiologica anche nel Cilento e Vallo di Diano obbliga noi Sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, a mettere in campo ogni utile azione per evitare la diffusione nei territori amministrati del virus Covid – 19;

Che il sottoscritto, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del predetto virus, con ordinanza sindacale n. 16 del 13.03.2020, ha sospeso fino al 03.04.2020 tutte le attività edilizie relative a cantieri pubblici e privati, al fine di evitare il flusso di avventizi non identificati per provenienza e frequentazioni;

Ritenuto rivolgere un forte appello a tutti i Sindaci del Golfo di Policastro – Distretto Sapri-Camerota, unitamente ai sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno, della Regione Campania e di tutta Italia, affinché provvedano alla sospensione ad horas di tutte le attività edilizie nei propri comuni;

Chiede

A tutti i Sindaci del Golfo di Policastro – Distretto Sapri-Camerota, ai fini dell’attuazione di tutte le misure possibili di contrasto epidemiologico Covid-19, di sospendere ad horas tutte le attività edilizie relative a cantieri pubblici e privati.

Si avverte, che nel caso di inopinata mancanza di adozione di provvedimenti in tal senso, il sottoscritto si vedrà costretto a porre in essere ulteriori limitazioni alla circolazione nel territorio comunale.