Lotta al Coronavirus, on. Ferraioli elogia il “modello Roscigno”

“Più che lodevole e’, tra le tante, la recente iniziativa del Comune di Roscigno e della ‘Casa Albergo di Monte Pruno’, che , sostenuti dalla Banca Monte Pruno, mettono in campo una struttura, nata come casa di riposo per anziani e dotata di ben 24 posti letto, e poi la dedicano alle più gravi esigenze del territorio. Una doverosa attenzione alle minacce del CoronaVirus e, dunque un gesto non lontano dalla sensibilità di cilentani abituati ai momenti difficili e a fare da se’. A dirlo è il deputato di Forza Italia Marzia Ferraioli.

La parlamentare mostra soddisfazione per quanto sta facendo l’amministrazione comunale del centro alburnino, guidata dal sindaco Pino Palmieri.

“La solidarietà dei privati e la determinazione degli amministratori sono fondamentali in questi frangenti e in questo territorio: il sindaco di Roscigno , la Casa Albergo di Monte Pruno e la Banca Monte Pruno segnano un altro passo sullo “stretto sentiero del senso di responsabilità”, ha aggiunto Marzia Ferraioli.