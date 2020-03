Laurino, protezione civile a supporto degli anziani

LAURINO. La Protezione Civile di Laurino gruppo Lucano in piena attività di supporto alla popolazione anziana. Attivati dal Coc. Consegna spesa e medicine a domicilio alle persone sole. E in trasferta al distretto sanitario asl di Roccadaspide per reperire il necessario.

Inoltre grande attività di sanificazione per il territorio di Valle dell’Angelo, Laurino, Sacco.

Filodiffusione nei paesi, che a nome del sindaco, informa sulle ordinanze emanate, la sanificazione e tutto ciò che è utile alla collettività.