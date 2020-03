Ispani: cambia il commissario prefettizio

Torna ad occuparsi a tempo pieno della gestione dell’emergenza il viceprefetto Vincenzo Amendola. Cambia il commissario di Ispani, comune dove era stato sciolto il consiglio in seguito alla sfiducia del sindaco Marilinda Martino. Nel centro del Golfo di Policastro il nuovo commissario è Vincenzo Monaco. Sarà lui a guidare l’attività dell’Ente fino alle prossime elezioni.

Le consultazioni erano in programma per questa primavera ma l’emergenza coronavirus ha fatto slittare tutto. Se ne riparlerà con ogni probabilità dopo la stagione estiva.

Il neo commissario ha già firmato un’ordinanza atta a garantire regole per evitare la diffusione del contagio:”possono entrare in comune solo coloro che hanno residenza o domicilio a Ispani e, comunque, dovranno osservare un periodo di isolamento volontario di 14 giorni. Vietato l’accesso a Ispani per viaggi o soggiorni e, si può entrare sul territorio comunale solo se si esercita regolare attività lavorativa che rientra tra le attività ritenute essenziali. Vietato, inoltre, l’esercizio dell’attività di commercio itinerante a tutti coloro che provengono da altri comuni. Disposizioni ed obblighi validi fino al prossimo 3 aprile, salvo proroga.