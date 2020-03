Giovani di Palinuro annullano il fantacalcio: montepremi per l’ospedale di Sapri

I giovani cilentani dimostrano di avere un cuore d’oro e di essere sensibili alle emergenze che il coronavirus sta creando sul territorio e alle richieste di aiuto che giungono dalle nostre strutture sanitarie. Così un gruppo di ragazzi di Palinuro ha deciso di rinunciare a tutto il montepremi del Fantacalcio che aveva organizzato e di destinare la somma totale all’ospedale di Sapri.

Complessivamente verranno consegnati €1400. Si tratta del montepremi complessivo, che vista l’incertezza del campionato di calcio e dunque di poter proseguire il gioco, i ragazzi palinuresi hanno deciso di destinare per l’acquisto di ventilatori polmonari rinunciando a dividersi le quote. Un gesto che va preso come esempio.

Nei giorni scorsi un gruppo di ragazzi sapersi che per esigenze lavorative vivono in Lombardia, ha promosso un torneo di poker online con l’intento di devolvere l’intera somma incassata con le iscrizioni in beneficenza per l’ospedale dell’Immacolata.