Coronavirus, dal Rotary dispositivi medici e sanitari per l’ospedale di Roccadaspide

far fronte alla carenza di mascherine e di altri dispositivi utili per scongiurare un contagio da Covid-19, il Rotary Club “Roccadaspide Valle del Calore” ha donato all’ospedale di Roccadaspide dei dispositivi di protezione individuale, di cui c’è grossa necessità anche nel presidio ospedaliero rocchese, nonostante l’impegno costante delle autorità sanitaria a garanzia di tutti gli operatori. Si tratta di mascherine, tute, guanti, calzari, gel disinfettante, fatti recapitare al sindaco perché ne curi la consegna al personale dell’ospedale.

Il gesto ha suscitato la profonda gratitudine del sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, che ha scritto al Presidente del Club Rotary “Roccadaspide Valle del Calore”, Michele Labella, esprimendo a nome suo, dell’amministrazione e dell’intera comunità “il sentito e convinto ringraziamento per il nobile quanto generoso gesto di solidarietà che il club ha inteso compiere verso il presidio ospedaliero di Roccadaspide”. Per il sindaco Gabriele Iuliano, “nei momenti di grandissima difficoltà, come quello che stiamo purtroppo vivendo, sono proprio queste azioni concrete, tangibili, utili che danno la forza a tutti di continuare in uno sforzo collettivo e in un lavoro immane che tutti stiamo compiendo, per cercare di arginare una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti dal Dopoguerra, ma soprattutto per tutelare il bene più prezioso, che è il diritto alla salute”.

Un gesto apprezzato da tutti, che ha una duplice valenza, in quanto soddisfa una carenza e al tempo stesso dà l’idea della solidarietà che questa emergenza sta rafforzando negli enti come nei singoli cittadini.