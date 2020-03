Controlli a Capaccio Paestum: 7 denunce

E’ di 7 persone denunciate il bilancio dei controlli posti in essere sul territorio comunale dagli uomini della polizia locale, guidati dal comandante Natale Carotenuto. Le pattuglie dei vigili urbani stanno provvedendo a controllare i veicoli in transito affinché vi sia il rispetto delle disposizioni di Governo e Regione per l’emergenza coronavirus. L’attività di monitoraggio interessa anche le attività commerciali.

Il resoconto degli ultimi giorni :

LUNEDÌ 16 MARZO

56 persone controllate / 7 esercizi commerciali controllati / 4 persone denunciate

MARTEDÌ 17 MARZO

60 persone controllate / 3 esercizi commerciali controllati / 2 persone denunciate

MERCOLEDÌ 18 MARZO

73 persone controllate / 15 esercizi commerciali controllati

GIOVEDÌ 19 MARZO

136 persone controllate / 12 esercizi commerciali controllati / 1 persona denunciata