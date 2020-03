CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale scendere in campo per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. L’Ente, infatti, ha deciso di investire per l’acquisto di cinquemila mascherine che si aggiungono a quelle già in possesso del proprio personale.

Il costo previsto è di cinquemila euro, ovvero un euro per ogni mascherina.

Ad utilizzare le mascherine saranno i dipendenti maggiormente esposti a rischio in virtù delle attività che svolgono sul territorio.