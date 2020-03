AUDIO | Sessa Cilento, il sindaco Chirico: “Ancora in attesa dei risultati dei tamponi”

Dopo la conferma di un caso di contagio nel territorio comunale, il sindaco di Sessa Cilento Giovanni Chirico prova a fare chiarezza sulla situazione anche all’indomani di fake news circolate sui social e non solo. Innanzitutto il primo cittadino lamenta un’attesa troppo lunga per l’esito dei tamponi effettuati sui familiari del contagiato: dopo tre giorni la comunità di Sessa Cilento è ancora in attesa di sapere se ci sono altri casi di positività.

Il 71enne risultato positivo è comunque in buone condizioni presso il San Luca di Vallo della Lucania e respira autonomamente, i familiari invece rimangono in isolamento in attesa dell’esito dei tamponi.

I controlli sul territorio comunale rimangono costanti e i cittadini stanno collaborando rispettando le ordinanze regionali e nazionali.