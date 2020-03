Agropoli piange il dottore Pasquale Serra

Il dott.re Pasquale Carmine Serra ci ha lasciati questo pomeriggio a causa di un male incurabile che lo aveva colpito da circa 30 giorni. Uno dei primi medici massimalisti aveva iniziato a Castellabate e poi come medico di medicina generale ha cresciuto e seguito quasi tutto il paese. A renderlo noto la famiglia.

Carmine Serra era fratello dell’ex sindaco Paolo Serra e dell’ex vicesindaco Elvira Serra.

Per la città era un’istituzione. Conosciuto, stimato e benvoluto da tutti. Lascia familiari e amici in un momento di grande emergenza sanitaria che non rende possibile celebrare le esequie.