VIDEO | Torraca, nessun caso di coronavirus

Coronavirus a Torraca: tampone negativo per una famiglia proveniente da Napoli. Ad annunciarlo attraverso un video il sindaco Francesco Bianco. La famiglia era già in quarantena da quando è giunta nel Cilento. Uno dei componenti, però, in seguito a dei sintomi era stato trasportato all’ospedale di Sapri.

Qui è stato sottoposto a tampone e il suo esito è risultato negativo. Una buona notizia per Torraca e per l’intero comprensorio del Golfo di Policastro; qui al momento non si presentano casi di coronavirus .