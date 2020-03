VIDEO | Coronavirus e ospedale di Agropoli, parla il sindaco Adamo Coppola

Dal nuovo caso di coronavirus alle novità per l’ospedale di Agropoli. Parla il sindaco Adamo Coppola. In questa fase di emergenza gli umori sono contrastanti: da un lato la soddisfazione per la riapertura dell’ospedale civile, convertito in un Covid19 Hospital, dall’altro l’amarezza per un nuovo contagio e un altro potenziale caso di coronavirus per il quale si attende l’esito del tampone.

Di questo e della situazione che si sta vivendo in questi giorni in città ne parliamo con il primo cittadino Adamo Coppola.

