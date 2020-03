Riapertura ospedale di Agropoli, Alfieri: “Risultato significativo”

“Una struttura così moderna e funzionale non poteva rimanere chiusa in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo”. Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, ha commentato così la notizia della riapertura dell’ospedale civile di Agropoli.

“Noi Sindaci dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento non ci siamo mai fermati e, non più di qualche giorno fa, abbiamo inviato alla Regione la nostra richiesta ufficiale di riapertura – ha aggiunto – Certo, qualche pessimismo di troppo non ci ha aiutato. È importante però aver conseguito questo risultato significativo”.

“Ora però non dimentichiamoci che siamo nel mezzo di un’emergenza e rimaniamo tutti concentrati sull’attuazione delle misure di contenimento”, ha concluso il primo cittadino.