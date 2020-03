Ospedale di Agropoli, Castiello: “subito un contocorrente per contribuire”

“Il risultato è stato raggiunto. Più di 30 posti per la terapia intensiva sono in via di allestimento”. Il senatore Francesco Castiello mostra soddisfazione per la riapertura dell’ospedale di Agropoli che si riattrezza come Covid Hospital.

“Tanti personaggi finora in sonno si sono all’improvviso risvegliate e litigano tra loro per rivendicare sulla stampa, sulle pagine Facebook e attraverso le interviste presso le televisioni locali, i meriti esclusivi per il risultato ottenuto – dice Castiello – A noi non disturbano queste sgomitate. Sono il segno di una reazione alla deprimente contingenza, per cui ognuno di questi si sente vincitore della gara. A noi interessa molto di più che tutti questi scalpitanti vincitori mettano mano al portafoglio e diano un generoso contributo affinché l’ospedale di Agropoli abbia i mezzi finanziari per il più efficiente e tempestivo funzionamento”.

“Spero che la Banca dei Comuni Cilentani, presente da tempo sul territorio agropolese, abbia aperto un conto corrente. Mi informerò al più presto e provvederò a dare il mio contributo. Se il c.c. non fosse stato ancora aperto pregherò il Presidente della Banca di provvedere subito alla sua apertura”, conclude.

Dell’ospedale ha parlato anche l’europarlamentare Isabella Adinolfi: “L’Ospedale di Agropoli verrà riaperto: i cittadini e il buon senso hanno prevalso.

Una struttura strategica che non doveva esser chiusa per innumerevoli motivi. Il diritto alla salute è inviolabile e in questi anni purtroppo i tagli alla sanità hanno privato i cittadini di tanti comuni di questo diritto.

Bisogna smettere di intervenire solo quando si presentano situazioni emergenziali, ma lavorare giorno per giorno al fine di evitarle”