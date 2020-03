Emergenza coronavirus: a Santa Marina accesso al Comune solo su appuntamento

Con l’ordinanza numero 17 del 18.3.2020, il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha disposto che, a decorrere dalla data del 18/3/2020 e fino al 3/4/2020, gli uffici comunali, per le esigenze legate al contenimento dell’infezione da coronavirus – Covid 19 – osservano il seguente orario di apertura:

Da LUNEDI’ a SABATO ore 8.00 20,00

DOMENICA ore 8.00 14,00

Si fa presente che per tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, l’accesso agli uffici comunali avviene solo per appuntamento telefonico contattando i seguenti numeri:

0974/989005 centralino

0974/989809 Vigili urbani

0974/989810 ufficio anagrafe

0974/989811 ufficio protocollo

o tramite email (info@comune.santamarina.sa.it)

e gli ingressi saranno monitorati.

I medesimi numeri dovranno essere contattati per ogni altra comunicazione relativa ad ingressi di persone provenienti da altri Comuni e/o segnalazioni relative all’emergenza sanitaria

“In un periodo così difficile -Spiega il primo cittadino di Santa Marina- legato ad una grave emergenza sanitaria, l’amministrazione Fortunato ha deciso di stare ancora più vicina ai suoi cittadini e di offrire un servizio prolungato di assistenza adottando misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica. Chiunque avrà bisogno potrà rivolgersi ai numeri citati, che potranno essere usati per comunicazioni relativa ad ingressi di persone provenienti da altri Comuni ma qui residenti, oltre che per le segnalazioni relative all’emergenza sanitaria. È stato inoltre attivato un servizio per assistenza domiciliare, per consegnare beni di prima necessita, per visite sanitarie e per vigilanza h24. Ringrazio di vero cuore tutti i miei concittadini che stanno contribuendo attivamente per prevenire il contagio da questo virus invisibile, che sta purtroppo facendo molte vittime in tutto il mondo, osservando i comportamenti e le ordinanze. Vi chiedo di continuare così perché questa è la strada giusta per vincere questa battaglia di vita!”.