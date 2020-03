Coronavirus: si aggrava la situazione nel Vallo. Altri 9 contagiati

Altri 9 contagi nel Vallo di Diano, tutti a Sala Consilina. Anche in questo caso si tratterebbe di soggetti collegati in modo diretto o in diretto ai due raduni religiosi tenutisi a Sala Consilina ed Atena Lucana. Nessuno di loro sembra abbia sintomi gravi. La situazione, però, al momento si aggrava.

Fino a ieri erano 20 i positivi: 11 a Sala Consilina, 4 a Caggiano, 2 a Polla, 1 ad Atena Lucana, 1 a Teggiano e 1 a Sassano. Ora il territorio sale a quota 29 contagi. Questa mattina uno dei malati, don Alessandro, parroco di Caggiano, è deceduto all’ospedale di Polla.

Il sindaco salese, Francesco Cavallone, proprio oggi ha firmato un’ulteriore ordinanza restrittiva che prevede limitazioni per le uscite al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.