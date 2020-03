Ai Cilentani il saluto dei luminari del Pascale

Dall’Istituto Pascale di Napoli, il dott. Paolo Antonio Ascierto e il dott. Gerardo Botti rivolgono un messaggio a tutti i Cilentani. La missiva firmata dai due medici impegnati in prima linea nella sperimentazione del farmaco per la cura del Covid-19 è arrivata sui social per mezzo di Antonio Migliorino, amico e concittadino del dott. Botti originario di Sessa Cilento.

Ascierto e Botti ringraziano per la vicinanza, la solidarietà e l’affetto che il popolo cilentano sta facendo arrivare fin nella loro “trincea” a supporto di interminabili giornate di lavoro. In questo 19 marzo, poi, dicono di sentirsi un po’ “i papà di tutti” e assicurano – semmai ce ne fosse ancora bisogno – il massimo impegno per il bene e la salute di tutti.

Un gesto semplice, ma carico di significato a testimonianza che i grandi professionisti sono sempre, innanzitutto, campioni di umanità.