Stop a rifornimenti dal Vallo? Il Prefetto: ordinanze inefficaci

Sono inefficaci le ordinanze sindacali con cui si vieta l’approvvigionamento da aree in cui sono previste particolari misure di quarantena. E’ quanto sostiene in sintesi il Prefetto di Salerno che oggi è intervenuto sui provvedimenti firmati da alcuni sindaci che vietavano i rifornimenti da aziende del Vallo di Diano e in particolare da quelle provenienti dalle aree dei comuni di Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, “chiuse” con ordinanza del Governatore De Luca.

A prendere tale provvedimento il sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo. Un’ordinanza simile era stata firmata anche per il Comune calabrese di Diamante.

Per il Prefetto tali provvedimenti non possono essere adottati e laddove ciò avvenga sono inefficaci.