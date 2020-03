Piano di Zona S7 attiva servizio assistenza psicologica

L’Ambito S07 – Piano Sociale di Zona – avente Roccadaspide come comune capofila, ha attivato un numero di telefono affinché le persone che si ritrovano a vivere ansie e paure legate all’emergenza Coronavirus possano trovare un professionista a loro completa disposizione. Gli interessati potranno chiamare la Dottoressa Nunzia D’Angelo, Psicologa, collaboratrice dell’ente, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il numero da contattare è:

333-1052510

Un’iniziativa nata per evitare che le persone si ritrovino, a causa della grande tensione generata da questo difficile periodo, in preda all’ansia, al panico da contagio, all’ira e a timori di qualsiasi tipo. Lo staff del Piano di Zona S07, ha rivolto a tutti i cittadini l’appello a non avere paura di chiedere aiuto o qualsiasi altro chiarimento o consiglio su quale atteggiamento adottare per evitare ulteriori disagi.