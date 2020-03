Nuovi ventilatori polmonari per l’ospedale di Sapri: parte raccolta fondi

L’Emergenza Sanitaria Nazionale creata dal diffondersi del Covid-19 ha messo in ginocchio gli ospedali di tutta Italia e in seria difficoltà tutto il sistema sanitario. Tantissime sono le strutture carenti di attrezzature la cui mancanza in questo periodo storico potrebbe essere fatale per tanti pazienti.



Per questa ragione tra le tante iniziative di solidarietà ne nasce una dedicata esclusivamente all’Ospedale dell’Immacolata di Sapri, con l’intento di dotare la struttura ospedaliera di “nuovi ventilatori polmonari e attrezzature per terapia intensiva”.

L’iniziativa nasce dal Comitato dei Sindaci del DS 71 Sapri-Camerota e Gruppo Eventi in partnership con Terre del Bussento e Cicas Sapri, ed è stata immediatamente sposata dalla Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e Della Lucania.

“E’ una situazione molto grave e non potevamo restare con le mani in mano – dice Vincenzo Russolillo, presidente di Gruppo Eventi e patron di Casa Sanremo – e abbiamo pensato di fare questo piccolo gesto in collaborazione con Matteo Martino, presidente di Terre del Bussento e Cicas Sapri. Siamo figli di questo territorio che amiamo, ed è arrivato il momento di fare qualcosa di più, insieme ovviamente all’aiuto di tutti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Matteo Martino, promotore dell’iniziativa insieme a Russolillo e coordinatore della stessa. “Terre del Bussento è un progetto di promozione territoriale e ci è sembrato naturale dare vita e promuovere questa iniziativa sposando la causa. Dobbiamo vincere questa ‘guerra’ contro il Coronavirus e quindi dobbiamo avere più ‘armi’ a disposizione”.

Soddisfatto il Sindaco di Sapri Antonio Gentile che a nome di tutti i sindaci del DS 71. “Dobbiamo essere sempre più uniti contro questo avversario invisibile – dice il primo cittadino saprese – e con il comitato dei sindaci del distretto abbiamo fin da subito apprezzato questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va anche alla Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e Della Lucania che senza farselo ripetere due volte ha messo a disposizione un conto corrente dedicato. Questi sono i gesti che ci rendono orgogliosi del nostro territorio. Ora c’è da fare qualche sacrifico in più, ma andrà tutto bene. Ne sono certo”.

Questo è l’iban dedicato per i versamenti, con la causale “Emergenza Coronavirus Osp. Sapri”: IT40 X081 5476 4700 0000 0035 228