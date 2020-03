Controlli sulla Sella del Corticato: tra Cilento e Vallo

Continua in modo serrato e tolleranza zero il controllo del territorio di autoveicoli e pedoni in transito da parte del Comando Carabinieri Parco di Valle dell’Angelo, unitamente alla Polizia Municipale di Piaggine e Valle dell’Angelo, con i Volontari della Protezione civile di Piaggine. Tra ieri ed oggi ai posti di controllo di Piaggine, Sacco, e Valle dell’Angelo sono stati controllati 160 autoveicoli con relativi conduttori e 30 pedoni.

Questo indica ancora poca attenzione al problema e per questo motivo sono state perseguiti e denunciati in violazione all art. 650 cp n. 1 conduttore di autovettura, n.1 pedone per spostamenti senza giustificato motivo, n.1 autotrasportatore per provenienza da zona in quarantena.

L’appello da parte degli operatori è di rimanere a casa e uscire solo per estreme necessità perché non verrà tollerata la benché minima violazione alle disposizioni.