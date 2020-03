Capaccio Paestum: verso l’approvazione del Piano traffico

CAPACCIO PAESTUM. Comune pronto alla redazione del PGTU, ovvero il Piano Generale Traffico Urbano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha dato mandato all’ufficio Lavori Pubblici di avviare l’iter che porterà all’approvazione. “Il Pgtu redatto – spiegano da palazzo di città – non è stato mai portato in approvazione, né tanto meno in adozione e, di fatto, il comune risulta non dotato di strumentazione prevista dalla normativa di settore”.

Nonostante ciò l’amministrazione comunale ritiene “indispensabile dotarsi di moderni strumenti di pianificazione per lo studio e la risoluzione dei problemi legati al traffico veicolare e in generale alla mobilità dei cittadini”.

L’approvazione del PGTU è importante, sottolineano dall’Ente, anche in considerazione del disegno di sviluppo del territorio che andà a modificare il sistema dell’offerta e della domanda di traffico e avrà un impatto sulla mobilità.

Cos’è il Piano Urbano del Traffico

Il Piano Urbano del Traffico è previsto dal codice della strada; è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. Esso si rticola in tre livelli: il primo è appunto il PGTU che rappresenta un piano preliminare.