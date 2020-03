Con Deliberazione del Direttore Generale della Asl Salerno, immediatamente esecutiva, Il Comune di Trentinara viene individuato quale sede di Unità Speciali di Continuità Assistenziale.

Pertanto, per tutta la durata della emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà attiva presso la già sede del Presidio di Continuità Assistenziale, in Via Manzoni del Comune cilentano, una Unità Speciale attiva sette giorni su sette dalle ore 08.00 alle 20.00.