Sant’Angelo a Fasanella: dal Comune frutta fresca per i cittadini

SANT’ANGELO A FASANELLA. In mattinata il sindaco Gaspare Salamone ha fatto recapitare ad ogni famiglia della frutta fresca. Cercando di limitare quanto più possibile le uscite dei propri concittadini, anziani per lo più, verso altri paesi per la spesa.

A Castelcivita, invece, la consigliera di minoranza Caterina Vincenzo ha fatto espressa richiesta all’amministrazione comunale di sospendere le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, nonché effettuare interventi di sanificazione e disinfezione su tutto il territorio comunale.

«Ci troviamo in un momento storico di estrema criticità che sta mettendo a dura prova l’intero Paese, compresa la nostra Regione. Ad oggi, non si registra nessun caso positivo di covid—19 tra la nostra comunità, ma questo non deve lasciarci inermi, anzi occorre una maggiore attenzione nella prevenzione del contagio. I cittadini sono già consci dei comportamenti da tenere ma necessitano di un atto di rassicurazione concreto, reale, imminente» ha dichiarato la consigliera Vincenzo, sollecitata in questi giorni dai propri concittadini.

“Voglio solo ricordare a qualcuno che vive in un’altro mondo, che l’attività di consegna degli avvisi di pagamento TARI 2019 è stata sospesa già da venerdì 13 c.m. – replica il sindaco Antonio Farziati – Per quanto riguarda invece gli interventi di sanificazione, gli stessi sono stati già effettuati presso l’edificio scolastico nei giorni scorsi, ed altri si faranno nei prossimi giorni”. Il primo cittadino nei giorni scorsi aveva anche fatto un richiamo ai propri cittadini affinché evitassero di stare in strada.