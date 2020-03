Ospedale di Agropoli, appello del sen. Castiello alla Protezione Civile

“Nella giornata di ieri ho fatto un appello al dirigente della Protezione Civile della Regione Campania, inoltrandogli l’interrogazione urgente presentata al Ministro della Salute riguardante la istituzione presso il presidio ospedaliero di Agropoli di un reparto di terapia intensiva dotato di un congruo numero di ventilatori polmonari per far fronte all’emergenza sanitaria del momento”. Lo ha detto il parlamentare Francesco Castiello.

Secondo il senatore “per fronteggiare l’espansione del coronavirus è necessario adeguare e potenziare le nostre strutture sanitarie”. Il senatore del Movimento 5 Stelle aveva già proposto un’interrogazione parlamentare.

In queste ore al coro per la riapertura del presidio ospedaliero agropolese si è aggiunto anche il circolo di Fratelli d’Italia di Capaccio Paestum. “La gravità della situazione socio sanitaria che stiamo vivendo in queste ore per il dilagare dei contagi da Coronavirus ci porta a una forte e determinata richiesta di attivazione della struttura ospedaliera di Agropoli. In quella struttura era già logisticamente attrezzata una sala di terapia intensiva e altri spazi potrebbero essere resi attivi per cure a pazienti di gravità inferiore rispetto alla necessità di supporto respiratorio.Dunque una struttura che attrezzata, potrebbe in poco tempo rappresentare un baluardo di difesa territoriale, ma anche un valido supporto in un momento di criticità della lotta al corona virus”, fanno sapere.