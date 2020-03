Emergenza coronavirus: on line le attività del SUAP Cilento

Lo Sportello Unico per Attività Produttive Cilento, in conformità con le disposizione legislative esistenti, svolgerà le sue funzioni attraverso la piattaforma telematica presente sul proprio sito www.sportellounicodelcilento.it. Questa consente in ogni momento della giornata ai cittadini interessati l’accesso sia per approfondimenti relativi a tutti i procedimenti relativi ad attività commerciale ed alla edilizia produttiva e sia per inoltrare istanze formali; pertanto, viene assicurato e garantito comunque la continuità di accesso al pubblico servizio.

Le attività istituzionali della Sistema Cilento SCpA, inoltre, sono garantite e svolte in modalità Smart Working, modalità attiva fino al prossimo 3 aprile.

Al Suap Cilento aderiscono i comuni di Alfano, Camerota, Campora, Cannalonga, Caselle in Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Giungano, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Rofrano, Rutino, San Mauro La Bruca, Salento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Tortorella e Vallo della Lucania.