Coronavirus a Sessa Cilento: comunità in apprensione

Nella serata di ieri è arrivata la conferma del primo caso di Coronavirus nel piccolo comune di Sessa Cilento. Ad essere positivo, un 71enne residente nella frazione di Casigliano ora ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania. L’uomo era stato nei giorni scorsi ad Ariano Irpino per motivi di salute dove pare abbia contratto il virus.

Coronavirus a Sessa Cilento: i timori della popolazione

Il diffondersi della notizia sui social ha generato grande apprensione in tutti i residenti, anche di altre frazioni: trattandosi infatti di un comune molto piccolo, i pochi negozi di alimentari sono più o meno frequentati da tutti quotidianamente. L’Amministrazione, comunque, ha invitato i cittadini a mantenere la calma e continuare a rispettare le disposizioni in vigore.

Famiglia del 71enne in quarantena

Nel frattempo la famiglia del 71enne è stata posta in quarantena e nella giornata di oggi dovrebbero essere effettuati i tamponi. A destare maggiore preoccupazione sarebbe un’eventuale positività del fratello dell’uomo attualmente contagiato in quanto in contatto con un numero consistente di persone. Tuttavia bisognerà attendere il risultato del tampone. Al momento, quindi, nel comune di Sessa Cilento è soltanto uno il caso di Covid19 confermato. È inoltre assolutamente falsa la notizia che da qualche ora sta circolando sulle chat e che vorrebbe tutto il comune in isolamento.