Campania, positivo tampone di un consulente di De Luca

Tra i contatti del Governatore Vincenzo De Luca c’è una persona risultata positiva al tampone. Si tratta di un consulente esterno dello staff del presidente della Regione Campania. L’uomo, tecnico informatico, manca da diversi giorni da Palazzo Santa Lucia e, recentemente, non ha avuto contatti con il governatore e con i suoi collaboratori più stretti.

Nessuno dello staff di De Luca è stato sottoposto al tampone e non risultano altri contagiati da Covid-19. Il consulente è in isolamento a casa ed è in buona salute.