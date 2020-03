A Sala Consilina arriva il comandante della legione carabinieri Campania

E’ atterrato pochi minuti fa il comandante della Legione Carabinieri della Campania, Maurizio Stefanizzi, a Sala Consilina. Il generale di divisione è giunto nel comprensorio del Vallo di Diano per far visita ai militari della compagnia di Sala Consilina e delle stazioni dei comuni del Vallo di Diano che sono in quarantena in virtù di una ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.

La visita del generale Maurizio Stefanizzi conferma la vicinanza dei vertici dell’arma ai militari che si trovano in prima linea per gestire i controlli in questa fase di emergenza.

In questi giorni i carabinieri stanno moltiplicando il loro lavoro e monitorando con attenzione il territorio cercando di far rispettare al massimo le ordinanze in vigore.