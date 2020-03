Teggiano, in giro senza motivo: denunciati

Ancora trasgressioni ai provvedimenti di Governo e Regione. Due persone sono state denunciate a Teggiano perchè trovate in giro senza un motivo. La denuncia è stata fatta dalla Polizia Municipale che ha effettuato circa 150 controlli.

In queste ore l’attività di monitoraggio del comprensorio è serrata. Presenti diverse forze di polizia.

Intanto a Caggiano il sindaco Modesto Lamattina ha firmato un ulteriore provvedimento: i cittadini non sottoposti a quarantena preventiva possono raggiungere i negozi di Caggiano per fare gli acquisti, una sola volta a settimana, delegando una persona a nucleo familiare, muniti di autocertificazione e di DPI. L’obiettivo è quello di limitare al massimo la circolazione di persone che è consentita solo per motivata esigenza. I cittadini sottoposti a quarantena preventiva, cittadini anziani o impossibilitati a uscire di casa per motivi di salute, possono contattare direttamente la farmacia e gli esercenti per la spesa che gli verrà consegnata dai volontari della Protezione Civile in due orari: 12,00 e 18,00. Inoltre invitiamo tutti coloro i quali devono uscire da Caggiano per esigenze lavorative consentite, a contattare il numero 112 e ad esporre le proprie problematiche”. Infine i distributori automatici di sigarette saranno operativi nella sola fascia dalle ore 8 alle 18.