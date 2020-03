Sapri: carabinieri salvano tre cuccioli abbandonati in strada

SAPRI. Durante i controlli quotidiani per verificare il rispetto delle ordinanze fissate per contenere l’emergenza coronavirus, i Carabinieri della compagnia di Sapri hanno trovato e messo in salvo tre splendidi cagnolini. I cuccioli erano stati abbandonati in una scatola sul ciglio della strada.

I militari in servizio, guidati dal Comandante di Stazione Pietro Marino, non hanno esitato nel recuperarli e portarli in caserma. Per ora sono al caldo e al sicuro, ma non possono restare per molto tempo lì.

La speranza dei militari è che qualcuno si faccia avanti per adottarli ed assicurare loro una vita serena.