Due casi di coronavirus a Vallo della Lucania

Due casi di coronavirus anche a Vallo della Lucania. L’esito del tampone è arrivato questa sera: ad essere contagiati sono un giovane rientrato nel Cilento dal nord Italia ed un altro residente a Sessa Cilento. Il primo dei due, 30 anni, vive a Torino. Era rientrato a Vallo della Lucania e aveva informato le autorità. In seguito al sopraggiungere di alcuni sintomi ha ritenuto opportuno presentarsi in ospedale dove è stato subito messo in isolamento e sottoposto a tampone.

Oggi l’esito che conferma una nuova positività. Il secondo paziente a risultare positivo invece, è un 71 enne proveniente da Sessa Cilento ma originario di Pollica. Era stato pochi giorni fa ad Ariano Irpino, una delle località messe in quarantena dal Governatore De Luca.

Entrambi restano ricoverati all’ospedale di Vallo della Lucania in quanto le loro condizioni cliniche sono buone; ora è partita la ricerca dei loro contatti che saranno a loro volta messi in quarantena e sottoposti a tampone.