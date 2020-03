Coronavirus nel Vallo: 16 contagi e altri 104 tamponi

Sono quattro i comuni della provincia di Salerno che sono in Quarantena.

Lo ha stabilito con un’ordinanza (la n.18 del 15 marzo 2020) il Presidente Vincenzo De Luca, visto l’aumento dei contagi verificatosi in questi territori e i rischi persistenti nella zona.

Di seguito i casi riscontrati dall’Asl Salerno: Sono 16 i casi positivi così distribuiti: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla, 1 a Atena Lucana.

I “contatti stretti” registrati e da sottoporre al protocollo previsto, sono:

45 a Sala Consilina

20 a Caggiano

10 a Polla

8 ad Atena Lucana

5 a Teggiano

5 a Montesano

3 a Buonabitacolo

3 ad Auletta

2 a Sant’Arsenio

3 a Padula

Il focolaio sembra essersi sviluppato durante un raduno spirituale che si è tenuto ad Atena Lucana nei giorni 28 / 29 febbraio e 1 marzo ed in quello di Sala Consilina il 4 marzo nella Chiesa di San Rocco.

Contro di loro anche una denuncia penale per aver effettuato una riunione senza autorizzazione e contro i divieti di aggregazione in piena emergenza Covid-19. Sebbene, in quei giorni ancora non fosse ancora stata dichiarata, tutta Italia, Zona Rossa.

Chiunque abbia preso parte ai raduni deve infornare il medico curante o i vigili urbani e restare in casa. La nota diramata dai Sindaci dei Comuni citati ed anche alcuni della Provincia di Potenza.

Il Sindaco di Auletta Pietro Pessolano fa sapere, tramite la sua pagina Facebook che si stanno prendendo tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini. Contagiato anche il Parroco di Caggiano.

Intanto, questa mattina, molti commercianti di ortofrutta dei Comuni in quarantena non hanno potuto recarsi nei Mercati soliti per il rifornimento di frutta e verdura.