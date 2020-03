Castellabate, chiusi due uffici postali. Maurano: “Inaccettabile”

CASTELLABATE. “In questi giorni che per legge bisogna evitare la calca e raggruppamenti gli uffici postali di Castellabate Capoluogo e di S.Marco sono chiusi. Inaccettabile, in quanto la conseguenza è che tutti i cittadini che devono prelevare magari per fare la spesa o per comprare un medicinale in farmacia o che devono effettuare qualsiasi altra operazione urgente e indifferibile sono costretti a spostarsi”.

A sottolinearlo il consigliere comunale Luigi Maurano. “Così facendo si intasano gli altri uffici postali presenti sul territorio, contravvenendo di fatto alle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuate per arginarla diffusione del coronavirus”.

Di qui la decisione di inviare una nota al Sindaco (quale autorità sanitaria sul territorio secondo l’art. 50 del TUEL) “affinché intervenga su Poste Italiane S.p.a. per un’immediata riapertura degli uffici postali a Castellabate Capoluogo e a S.Marco”.