Camerota: gente in strada, controlli anche della Polizia Provinciale

CAMEROTA. Ancora ente in strada. Complice anche il clima primaverile degli ultimi giorni c’è chi si è riversato in strada per una passeggiata o semplicemente per respirare un po’ d’aria fuori dalle mura domenistiche. Questa mattina a Camerota è dovuta intervenire anche la polizia provinciale per fermare, ed eventualmente multare e denunciare i cittadini che vanno in giro non rispettando il decreto.

L’amministrazione retta dal primo cittadino Mario Scarpitta fa sapere che sarà usato il pugno duro contro eventuali irresponsabili.

“Bisogna tenere alta l’asticella dell’attenzione. Bisogna restare a casa. Qualcuno forse si sta già cullando. I giorni difficili sono appena iniziati. Restiamo a casa, tutti”, dice il sindaco cilentano.