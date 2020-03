AUDIO | La storia del dott. Pierucci, da Sapri a Milano: in prima linea nell’emergenza

Oggi InfoCilento vuole raccontare la storia del dott. Ippolito Pierucci, per tanti anni primario del reparto di pediatria all’ospedale de “L’Immacolata” di Sapri ed ora in prima linea all’ospedale Sacco di Miliano e al nosocomio di Chioggia.

“Come primario ho dovuto lottare contro le scartoffie e soprattutto con i superiori, ritornare a fare il medico è un piacere”, così in un passaggio dell’intervista descrive il suo lavoro il dott. Pierucci che a settant’anni, anziché godersi la meritata pensione, ha ripreso la sua attività di pediatra, accettando il rischio di un contagio, per poter dare una mano ai suoi colleghi. Il medico saprese ha solo parole di apprezzamento per il suo lavoro e per i suoi colleghi.

Un’intervista audio che dev’essere ascoltata, perché vale la pena capire che dietro un camice esistono tante persone eccezionale.