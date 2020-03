Moio, stop al randagismo: concesso un locale all’ASL per un ambulatorio veterinario

Il Comune di Moio della Civitella, con a capo il Sindaco Enrico Gnarra, ha deciso di concedere, in comodato d’uso gratuito, un locale sito in Corso Garibaldi nel capoluogo Moio all’ASL Salerno, da adibire ad ambulatorio veterinario per lo svolgimento di attività istituzionali volte alla prevenzione del randagismo.

Nel locale suindicato possono essere effettuate sedute di sterilizzazione e di microchippatura di cani recuperati sul territorio e di gatti appartenenti a colonie feline censite nel territorio comunale e non solo, da parte di veterinari ed operatori tecnici dipendenti dall’ASL Salerno. La deliberazione comporta come oneri aggiuntivi al bilancio comunale, le sole spese dell’utenze, mentre spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di arredo, pulizia dei locali e spese per lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali andrebbero in capo all’ASL.

L’Ente cilentano si è dimostrato sempre attento al fenomeno del randagismo mediante stipula di convenzioni con associazioni o imprese operanti nel settore, anche con un notevole onere economico a carico del bilancio comunale.