Centola, controlli h24: nove famiglie allontanate

Nove famiglia allontanate e tre denunciate. È il bilancio dei controlli eseguiti oggi nel comune di Centola. Le verifiche sono avvenute in varie zone del territorio. Da ieri, in virtù di una ordinanza del sindaco Stanziola, è vietato il soggiorno in paese di chi non è residente. “Anche di notte giro sul territorio comunale. È mortificante vederlo così vuoto ma al contempo è un orgoglio vedere che la gente rispetta le ordinanza”, ha detto Stanziola che ha poi ringraziato le forze dell’ordine operanti in paese, a cui domani si aggiungeranno anche gli uomini della Polizia Provinciale e gli uomini della comunità Montana.

Ad oggi 121 persone si sono autodenunciate perché rientranti dal nord, 11 sono in quarantena fiduciaria. Controllate oltre 300 abitazioni; qui trovate presenti nove famiglie che sono state allontanate. Tre sono state anche denunciate per aver trasgredito le ordinanze. Sei i varchi monitorati, 1041 le persone individuate che entravano in paese per questioni di necessità, lavoro o salute. Altre 55 viaggiavano con pullman, 50 sono arrivate con il treno.

“Siamo riusciti anche con videosorveglianza ad individuare 20 persone che si spostavano di notte, ora i vigili verificheranno se ci sono irregolarità”, ha detto Stanziola. Il sindaco ha annunciato che la Protezione Civile, gruppo Lucano e Menaica, si occuperanno dell’assistenza ai cittadini per spese e medicinali. Questa notte, dalle 22, la sanificazione del territorio.