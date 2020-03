Nuova ordinanza per limitare i rischi di contagio da coronavirus. È stata firmata dal sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. In particolare il primo cittadino, oltre alle restrizioni già in essere in virtù dei provvedimenti di governo e regione, ha deciso anche di sospendere tutti i cantieri.

Opere pubbliche e private non potranno proseguire almeno fino al prossimo 25 marzo. Anche in questo caso si tratta di un provvedimento cautelativo in virtù dell’emergenza che si sta vivendo.