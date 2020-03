Vallo, Centro fieristico a disposizione dell’Unità di Crisi Regionale

Il Centro Espositivo Fieristico di località Sant’Antonio, a Vallo della Lucania, a disposizione della Regione per fronteggiare l’emergenza coronavirus. E’ quanto fa sapere in una nota indirizzata al Governatore Vincenzo De Luca, il sindaco Antonio Aloia.

Il polo fieristico evidenzia Aloia è “in posizione ben isolata da centri abitati, dotato di quattro ampi padiglioni, uno solo dei quali è al momento utilizzato come sede logistica del Gruppo Lucano di Protezione Civile, con illuminazione, parcheggi, spiazzi, contornato di aree a verde ed alberature ed, in ultimo, ma non ultimo, con uno spazio di atterraggio, destinato ad elisuperficie per elisoccorso”.

“Vorrà dunque valutare la disponibilità del Comune ad offrire la descritta infrastruttura all’Unità di crisi regionale da Lei costituita per questa grave emergenza, per poterla adibire a luogo di cura dei pazienti affetti da Coronavirus”, dice il sindaco vallese che esprime al presidente De Luca anche “vicinanza e stima, perché come sempre La sentiamo vicina ai bisogni dei territori e dell’intera Regione”