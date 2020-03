Palinuro, intercettata e fermata comitiva di austriaci

Un gruppo di persone di nazionalità austriaca è stata fermata e allontanata da Palinuro. La comitiva viaggiava a bordo di un furgone. A segnalarli davanti ad un supermercato del centro cilentano, alcuni cittadini. Sul posto è poi intervenuto l’assessore Angela Ciccarini che a sua volta ha informato i carabinieri della stazione di Centola.

I militari, giunti sul posto, hanno provveduto ad identificare i turisti, costringendoli a tornare indietro.

In questo momento a Palinuro sono in corso controlli nelle seconde case per verificare eventuali persone che siano giunte nel Cilento senza rispettare il decreto del Governo.