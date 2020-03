Coronavirus, concreta solidarietà dalla rete cinese di Città Slow

Anche le Città Slow cinesi si mobilitano per aiutare concretamente l‘Italia in questo periodo difficile; c’è anche spazio, infatti, per numerose azioni di beneficenza e reciproco aiuto.

Sarà ancora una volta la Cina, grazie alla Rete Nazionale Cinese di Cittaslow International, che rispondendo all’appello del Presidente Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, invierà 10.000 mascherine alla Rete Nazionale Italiana di Cittaslow International in segno di aiuto e fraterna amicizia, grazie ai profondi legami che da sempre contraddistinguono questi due grandi paesi e allo spirito delle Cittaslow.

“Nonostante la Cina sia stato il primo paese ad essere duramente colpito da questa calamità globale, ha trovato volontà ed energie per rispondere in modo fattivo alla richiesta di aiuto – come è sottolineato dal sito ufficiale di Città Slow – Grazie al Coordinatore Mei Linsen di Gaochun/Yaxi Cittaslow e a tutti i Sindaci delle Cittaslow cinesi.”