Cilentana: da lunedì limitazioni alla circolazione

CUCCARO VETERE. L’Anas prosegue i lavori sul territorio e in particolare sulla Cilentana. L’importante arteria stradale già da quasi un anno è interessata da lavori che determineranno la sua completa ripavimentazione, il rifacimento della segnaletica ed anche la sostituzione dei guard rail. In questo periodo di emergenza sanitaria la società che gestisce la strada che attraversa il comprensorio cilenano non ferma i cantieri.

Cilentana, limitazioni alla circolazione

Da lunedì prossimo (16 marzo) previste limitazioni al transito nella galleria “San Vito”, nel territorio di Cuccaro Vetere. Previsto, infatti, un intervento di manutenzione sull’impianto di illuminazione.

I disagi

Per poter eseguire i lavori a partire da lunedì 16 e fino a venerdì 20 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17, sarà attivo il senso unico alternato tra il km 143,900 ed il km 145,300.