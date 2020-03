Castellabate: il monito del sindaco ad una maggiore responsabilità

Costabile Spinelli ha nuovamente invitato i cittadini a comportamenti più responsabili e od osservare le disposizioni adottate dal Governo per combattere il Coronavirus. In un video sui social, questa sera Spinelli si è detto contrariato e ha ribadito che i controlli continueranno incessantemente su tutto il territorio comunale.

Nella sola giornata di oggi sono state 912 le identificazioni di cittadini muniti di autocertificazione di cui 30 risultano in attesa di verifica da parte delle autorità preposte: non tutti, infatti, pare abbiano addotto valide motivazioni per i propri spostamenti. Il primo cittadino ha ricordato che all’incrocio della località San Pietro è attivo un sistema di video sorveglianza pertanto, anche in assenza delle forze dell’ordine, le telecamere registrano il transito delle auto e i relativi numeri di targa. Tra le ore 24:00 e le 7:00 di questa mattina sono state 35 le autovetture registrate. Un numero sicuramente troppo elevato come ha sottolineato Spinelli che ha aggiunto “Stiamo procedendo alle dovute verifiche sui numeri di targa”.

Nelle giornata odierna, poi, 18 persone si sono poste in quarantena volontaria essendo arrivate sul territorio comunale. Queste vanno ad aggiungersi all’elenco di ulteriori 78 persone in auto quarantena già dal 24 febbraio scorso.