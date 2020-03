Capaccio Paestum, sospesi atti Soget

Agevolazioni per l’emergenza coronavirus a cittadini ed esercenti. Iniziativa a Capaccio Paestum dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri ha deciso di sospendere provvedimenti cautelari per mancato pagamento dei tributi.

La Soget, infatti, aveva provveduto a notificare ai contribuenti non in regola con il pagamento dei tributi locali provvedimenti cautelari quali preavvisi di fermo di beni mobili registrati, fermo auto, preavvisi di iscrizione ipotecaria.

“Considerato l’attuale stato di emergenza – ha spiegato Alfieri – determinato dalla pandemia dovuto da Coronavirus , sussistente il danno grave ed irreparabile in capo al contribuente, al quale è stato notificato un atto cautelare della Soget si sospende in via amministrativa l’efficacia esecutiva di tutti gli atti cautelari emessi dalla società di riscossione ed il pagamento degli stessi per un termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi”.