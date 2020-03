Ad Ortodonico mascherine realizzate con lenzuola: un piccolo aiuto per chi vuole proteggersi

Con le lenzuola “lanciatele” sul terrazzino da Zia Maria Teresa Meola, Virna Di Paola e altri compaesani ha realizzato delle mascherine a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. L’iniziativa è di Alessandra Maffia, di Ortodonico, frazione del Comune di Montecorice, che da alcuni giorni ha iniziato a realizzare delle mascherine per dare un piccolo aiuto l’emergenza coronavirus considerato che quelle necessarie per evitare il contagio sono introvabili.

A consegnarle dei volontari. “Non le sto consegnando personalmente sia per non alimentare il coronavirus sia per guadagnare tempo.

Davanti al mio terrazzino ho appeso un gancio dove lascio la busta contenente le mascherine tutte sigillate e dove verranno ritirate dai suddetti operatori”, ha spiegato Alessandra che comunque invita a rispettare le regole imposte dalle autorità.

Infine un appello: “chiedo ancora lenzuola… se ne avete “lanciatemele” nel terrazzino, provvederò io a candeggiarle”.