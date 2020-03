Sapri: acquistate mascherine da donare all’ospedale dell’Immacolata

Mascherine per l’ospedale dell’Immacolata di Sapri. In questo periodo di emergenza coronavirus la solidarietà coinvolge anche il Golfo di Policastro grazie all’associazione “Sorriso Monica Magliano”. Sono state acquistate, infatti, delle mascherine facciali con filtro da donare all’ospedale saprese. Un modo per aiutare i medici.

“Solo un piccolo gesto per sostenere chi rischia la propria vita per salvare la nostra”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa. Le mascherine sono state acquistate on line. La speranza è di averne una prima parte già nelle prossime settimane; la parte restante arriverà ad inizio aprile. Verranno poi consegnate al responsabile del reparto di rianimazione, il dottore Emidio Cianciola.

Chiunque può sostenere l’iniziativa anche acquistando autonomamente on line le mascherine e consegnandole all’ospedale dell’Immacoalta. Purtroppo in questo periodo le strutture sono carenti di dispositivi di protezione individuale.