Diocesi di Teggiano – Policastro: chiuse tutte le Chiese

TEGGIANO. Nuove restrizioni per l’emergenza coronavirus anche per le Chiese. Il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro ha annunciato la chiusura dei luoghi di culto alla luce degli ultimi provvedimenti presi dalla Presidenza della Cei. Quest’ultima in una nota aveva evidenziato la “situazione gravissima” in cui viviamo.

Chiese chiuse, la nota della Cei

“A ciascuno, in particolare, viene chiesto di avere la massima attenzione, perché un’eventuale sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. Di questa responsabilità può essere espressione anche la decisione di chiudere le chiese. Questo non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui ancora non conosciamo la natura né la propagazione”, fa sapere la Cei. Pertanto il vescovo Antonio De Luca ha annunciato di aver deciso “con sofferenza, ma anche con ferma fiducia nella Misericordia di Dio”. di disporre la chiusura di tutte le chiese.

L’invito di mons. De Luca

“Sollecito tutti ad accogliere nella fede questa ulteriore dolorosa limitazione e a pregare, anche con l’aiuto dei mezzi di comunicazione, restando spiritualmente uniti in questo momento di particolare prova. Io e i vostri sacerdoti celebriamo l’Eucaristia quotidianamente per voi e vi siamo vicini”, ha aggiunto mons. De Luca.

Infine un invito ad aderire alla preghiera collettiva per il nostro paese, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana il giorno 19 marzo nella festa di San Giuseppe, alle ore 21.00. “Alle finestre delle case propongo di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta”, conclude il vescovo. Il provvedimento di chiusura delle Chiese è valido fino al 3 aprile.