Coronavirus: anche in Cilento un flash mob sui balconi

Coronavirus, la quarantena sta legando molto di più gli italiani. Da nord a sud, partono iniziative simboliche che rappresentano la speranza, l’amore per la propria patria e la voglia di poter ricominciare a vivere ed uscire fuori dall’emergenza.

L’ultima proposta è di creare un Flash mob particolare, infatti, invece di scendere in strada dovranno stare tutti sul proprio balcone e fare un applauso per tutto quello che ognuno sta facendo per l’Italia. La popolazione del Cilento sta condividendo l’iniziativa con post sui vari gruppi e profili Facebook. In particolare ad Agropoli il via lo darà don Bruno Lancuba, con un rintocco di campane.

Un’altra proposta particolare, ideata da musicisti, è di unire tutti gli italiani attraverso la musica. Oggi pomeriggio alle ore 18:00, tutti i cittadini prenderanno uno strumento e suoneranno qualcosa dalla loro finestra, così per pochi minuti, l’Italia diventerà un gigantesco concerto gratuito. L’appuntamento è sabato 14 marzo alle ore 12:00, tutti sul proprio balcone.

In Campania, nei giorni scorsi sono state proposte altre iniziative. In un condominio di Salerno si sono dati appuntamento sul balcone per intonare tutti l’Inno d’Italia di Mameli. Nel napoletano, si è fatto il karaoke in casa coinvolgendo anche gli altri residenti. Ad Eboli, invece, ieri nel silenzio assordante della città, è partito da alcuni balconi un lungo e forte applauso. Continua anche la solidarietà dei bambini che espongono cartelloni o lenzuola con un mega arcobaleno e la scritta “Tutto andrà bene”. E’ un’Italia che dimostra il rispetto delle regole e che anche questa volta vuole vincere questa partita, che non tocca solo i più anziani, ma tutti. “Forza Italia, tutto andrà bene!”.