Cilento: salvato allocco impigliato tra i rovi

Un pullo di Allocco salvato dai Vigili del fuoco di Salerno e dai medici dell’Asl di Vallo della Lucania che hanno provveduto a prestare le prime cure al volatile. Lo strigide era rimasto impigliato tra i rovi ed il filo spinato, ai margini di una strada. Per fortuna non aveva alcuna lesione. Successivamente è stato affidato ai volontari dell’Enpa ed infine al Centro Recupero Animali Selvatici.

Con l’approssimarsi della primavera può capitare di trovare dei pulli in strada. In questo caso è necessario rispettare alcune prescrizioni.

I piccoli uccelli appena involati non vanno prelevati, se si trovano vicino strade o ci sono gatti si possono spostare o raccogliere. Il discorso non vale con Rondoni e Pipistrelli, che vanno sempre raccolti. Così come quelli feriti. Vanno poi consegnati ai CRAS.